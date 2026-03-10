Зимняя Олимпиада — 2026
Котлеты больше не жарю, еще сыплю в них овсянку: вкус просто огонь, попробуйте! И никаких брызг со сковороды

После этого рецепта многие перестают жарить котлеты на сковороде. Секрет прост: к фаршу добавляют овсяные хлопья, которые делают котлеты особенно мягкими и сочными. А запекание в духовке позволяет получить румяную корочку без лишнего масла.

Ингредиенты: говяжий фарш — 600 г, куриное филе — 350 г, овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г, яйцо — 1 шт., петрушка — 150 г, сыр — 50 г, чеснок — 2 зубчика, сливки 10% — 50 мл, соль — 2 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л.

Куриное филе измельчают в блендере вместе с петрушкой, сыром, чесноком, сливками и частью соли до однородного фарша. Затем эту массу смешивают с говяжьим фаршем, добавляют овсяные хлопья, яйцо, оставшуюся соль и перец. Все хорошо перемешивают и оставляют на несколько минут, чтобы хлопья немного набухли.

Из готового фарша формируют котлеты и выкладывают их на противень или в форму для запекания. Готовят в духовке при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки.

