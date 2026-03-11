Этот турецкий борек — мой главный аргумент в споре о ленивой выпечке. Тонкие слои теста и сочная мясная начинка покоряют с первого кусочка

Кажется невероятным, что из муки, воды и фарша рождается такое кулинарное совершенство. Секрет — в терпении и правильных движениях рук. Когда вы растягиваете отдохнувшее тесто в тончайший пласт, оно становится послушным, как шелк. А в духовке происходит чудо: простые слои превращаются в ту самую хрустящую, воздушную текстуру, ради которой это блюдо готовят веками.

Что понадобится

Для теста: 500 г муки высшего сорта, 1 ч. л. соли, 300 мл теплой воды, 100 мл растительного масла для смазывания слоев. Для начинки: 500 г мясного фарша (говядина/баранина), 2 крупные луковицы, 3 ст. л. растительного масла для жарки, соль, молотый черный перец, паприка или другие любимые специи по вкусу.

Как я его готовлю

Сначала готовлю тесто: просеиваю муку с солью в миску, постепенно вливаю теплую воду и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Затем хорошо вымешиваю его на столе без дополнительной муки около 7–10 минут, пока оно не станет гладким и не липнет к рукам. Возвращаю тесто в миску, накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20–30 минут.

Делаю начинку: мелко рублю лук, обжариваю его на разогретом масле до прозрачности, добавляю фарш, специи и обжариваю до готовности, затем полностью остужаю. Отдохнувшее тесто делю на две неравные части (одна чуть больше). Из каждой части скатываю колбаску и нарезаю на 10 одинаковых шариков. Каждый шарик раскатываю в не очень тонкую лепешку. Смазываю две тарелки маслом и складываю на них стопки из лепешек, щедро промазывая каждую растительным маслом. Накрываю полотенцем и оставляю на 10 минут.

Беру большую сковороду. Стопку из большей части теста аккуратно переворачиваю на сковороду и начинаю осторожно растягивать пальцами от центра к краям, пока не получу тонкий пласт, свисающий с бортиков. Равномерно распределяю по нему остывшую мясную начинку. Вторую стопку (из меньшей части теста) растягиваю в круг на столе и накрываю ею начинку. Подворачиваю и защипываю края. Слегка смазываю верх пирога маслом и острым ножом делаю надрезы-сегменты сверху, не дорезая до начинки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до красивого золотисто-коричневого цвета.

