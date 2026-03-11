Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 04:04

Этот турецкий борек — мой главный аргумент в споре о ленивой выпечке. Тонкие слои теста и сочная мясная начинка покоряют с первого кусочка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется невероятным, что из муки, воды и фарша рождается такое кулинарное совершенство. Секрет — в терпении и правильных движениях рук. Когда вы растягиваете отдохнувшее тесто в тончайший пласт, оно становится послушным, как шелк. А в духовке происходит чудо: простые слои превращаются в ту самую хрустящую, воздушную текстуру, ради которой это блюдо готовят веками.

Что понадобится

Для теста: 500 г муки высшего сорта, 1 ч. л. соли, 300 мл теплой воды, 100 мл растительного масла для смазывания слоев. Для начинки: 500 г мясного фарша (говядина/баранина), 2 крупные луковицы, 3 ст. л. растительного масла для жарки, соль, молотый черный перец, паприка или другие любимые специи по вкусу.

Как я его готовлю

Сначала готовлю тесто: просеиваю муку с солью в миску, постепенно вливаю теплую воду и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Затем хорошо вымешиваю его на столе без дополнительной муки около 7–10 минут, пока оно не станет гладким и не липнет к рукам. Возвращаю тесто в миску, накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20–30 минут.

Делаю начинку: мелко рублю лук, обжариваю его на разогретом масле до прозрачности, добавляю фарш, специи и обжариваю до готовности, затем полностью остужаю. Отдохнувшее тесто делю на две неравные части (одна чуть больше). Из каждой части скатываю колбаску и нарезаю на 10 одинаковых шариков. Каждый шарик раскатываю в не очень тонкую лепешку. Смазываю две тарелки маслом и складываю на них стопки из лепешек, щедро промазывая каждую растительным маслом. Накрываю полотенцем и оставляю на 10 минут.

Беру большую сковороду. Стопку из большей части теста аккуратно переворачиваю на сковороду и начинаю осторожно растягивать пальцами от центра к краям, пока не получу тонкий пласт, свисающий с бортиков. Равномерно распределяю по нему остывшую мясную начинку. Вторую стопку (из меньшей части теста) растягиваю в круг на столе и накрываю ею начинку. Подворачиваю и защипываю края. Слегка смазываю верх пирога маслом и острым ножом делаю надрезы-сегменты сверху, не дорезая до начинки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до красивого золотисто-коричневого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Здоровье/красота
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Здоровье/красота
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Просто натрите два кабачка, и эти блины станут отличным завтраком и даже ужином: можно в пост
Общество
Просто натрите два кабачка, и эти блины станут отличным завтраком и даже ужином: можно в пост
Постный яблочный пирог: без сливочного масла и яиц
Семья и жизнь
Постный яблочный пирог: без сливочного масла и яиц
Пачка теста и полкило фарша — через полчаса на столе румяные кольца: проще пиццы, вкуснее пирожков, а готовятся сами
Общество
Пачка теста и полкило фарша — через полчаса на столе румяные кольца: проще пиццы, вкуснее пирожков, а готовятся сами
еда
рецепты
мясо
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван срок первого призыва солдат-срочников в МЧС
Психиатр рассказала, как перестать контролировать партнера
«Пока есть угроза»: Мирошник назвал условие успешных переговоров по Украине
Пожар в швейцарском автобусе унес жизни шестерых человек
Резолюцию России по Ближнем Востоку выдвинули на голосование в СБ ООН
Перечислены условия Ирана для возобновления переговоров с США
На Западе заявили о решительности Трампа после переговоров с Путиным
Нутрициолог рассказала, для кого может быть вредна индейка
На Западе нашли способ избежать обвала нефтяного рынка
SHOT: мощные ночные взрывы прогремели в небе над Самарой и Сызранью
Новое направление трансплантологии стало в России бесплатным
Диппредставительство США попало под удар БПЛА в Багдаде
Депутат раскрыл нюанс оформления пособия по беременности и родам
Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной
Экс-жена Березовского продает «смертельный» особняк за $27 млн
«Захват по-дружески». Трамп угрожает Кубе: что именно с ним там сделают
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека
Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем
Выявлен регион России, в котором производится больше всего колбасы
Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.