Нутрициолог рассказала, для кого может быть вредна индейка

Высокое содержание натрия в индейке может быть опасно для людей с гипертонией, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Кроме того, по ее словам, мясо птицы может вызвать аллергическую реакцию.

Несмотря на все плюсы, у индейки есть свои нюансы. В ней природное содержание натрия выше, чем в других видах мяса. Людям с гипертонией и отеками стоит солить ее очень умеренно. Как и любое мясо, она содержит пурины. При подагре и мочекаменной болезни потребление индейки, особенно темного мяса и наваристых бульонов, нужно ограничивать. А также редко, но бывает аллергия на белки птицы, — предупредила Гусакова.

Ранее нутрициолог Евгения Киркина порекомендовала тем, кто хочет похудеть, включать в рацион кабачки, листовую зелень, огурцы, капусту, куриную грудку, индейку, творог, белую рыбу и яичный белок. Эти продукты, по ее словам, обеспечивают максимальное насыщение при низкой калорийности.

Гастроэнтеролог Елена Павлова ранее предупредила, что частое употребление переработанного красного мяса может повысить риск развития рака. По ее словам, следует отдавать предпочтение тушеным блюдам, богатым клетчаткой.