Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 04:20

Нутрициолог рассказала, для кого может быть вредна индейка

Нутрициолог Гусакова: высокий натрий делает индейку вредной для гипертоников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Высокое содержание натрия в индейке может быть опасно для людей с гипертонией, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Кроме того, по ее словам, мясо птицы может вызвать аллергическую реакцию.

Несмотря на все плюсы, у индейки есть свои нюансы. В ней природное содержание натрия выше, чем в других видах мяса. Людям с гипертонией и отеками стоит солить ее очень умеренно. Как и любое мясо, она содержит пурины. При подагре и мочекаменной болезни потребление индейки, особенно темного мяса и наваристых бульонов, нужно ограничивать. А также редко, но бывает аллергия на белки птицы, — предупредила Гусакова.

Ранее нутрициолог Евгения Киркина порекомендовала тем, кто хочет похудеть, включать в рацион кабачки, листовую зелень, огурцы, капусту, куриную грудку, индейку, творог, белую рыбу и яичный белок. Эти продукты, по ее словам, обеспечивают максимальное насыщение при низкой калорийности.

Гастроэнтеролог Елена Павлова ранее предупредила, что частое употребление переработанного красного мяса может повысить риск развития рака. По ее словам, следует отдавать предпочтение тушеным блюдам, богатым клетчаткой.

советы
питание
здоровье
нутрициологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван срок первого призыва солдат-срочников в МЧС
Психиатр рассказала, как перестать контролировать партнера
«Пока есть угроза»: Мирошник назвал условие успешных переговоров по Украине
Пожар в швейцарском автобусе унес жизни шестерых человек
Резолюцию России по Ближнем Востоку выдвинули на голосование в СБ ООН
Перечислены условия Ирана для возобновления переговоров с США
На Западе заявили о решительности Трампа после переговоров с Путиным
Нутрициолог рассказала, для кого может быть вредна индейка
На Западе нашли способ избежать обвала нефтяного рынка
SHOT: мощные ночные взрывы прогремели в небе над Самарой и Сызранью
Новое направление трансплантологии стало в России бесплатным
Диппредставительство США попало под удар БПЛА в Багдаде
Депутат раскрыл нюанс оформления пособия по беременности и родам
Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной
Экс-жена Березовского продает «смертельный» особняк за $27 млн
«Захват по-дружески». Трамп угрожает Кубе: что именно с ним там сделают
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека
Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем
Выявлен регион России, в котором производится больше всего колбасы
Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.