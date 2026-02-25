Названа серьезная опасность мясных продуктов для организма

Употребление продуктов из переработанного красного мяса может способствовать возникновению рака, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, в рацион лучше включать тушеные блюда с добавлением клетчатки.

Международное агентство по изучению рака классифицировало переработанное красное мясо — колбасы, ветчину, сосиски, бекон и копчености — как канцероген группы 1. Это означает, что имеются убедительные доказательства его способности вызывать рак. Свинина, баранина и говядина внесены в группу 2А — «вероятно» канцероген, но доказательства неоднозначны. Вред возникает из-за добавок, которые используют в этих продуктах, например нитриты и нитраты, которые добавлены в колбасы для цвета и консервации, а в организме они переходят в нитрозамины, которые повреждают ДНК клеток кишечника, — предупредила Павлова.

Она отметила, что для придания цвета мясной продукции добавляют гемовое железо, которое усиливает окислительный стресс в ЖКТ. По словам Павловой, при копчении образуются полициклические ароматические углеводороды, являющиеся мутагенами. Врач указала, что ежедневное потребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает риск развития рака на 18%.

Чаще всего переработанное красное мясо провоцирует развитие колоректального рака ободочной и прямой кишки, также возможны риски развития опухоли желудка, поджелудочной железы и простаты. Чтобы снизить риск, следует сократить потребление этих продуктов до двух-трех раз в неделю, — заключила Павлова.

Ранее врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид заявила, что боль не всегда сопровождает рак. По его словам, это заблуждение крайне опасно, поскольку на ранних стадиях большинство опухолей не проявляются симптомами или маскируются под обычные недомогания.