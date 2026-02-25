Нутрициолог рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе

Потребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и сахарного диабета II типа, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская. Однако, по ее словам, чрезмерное употребление этого напитка может вызвать бессонницу и учащенное сердцебиение.

Кофе — один из наиболее изученных напитков в мире. За десятилетия исследований ученые установили: при разумном употреблении он приносит организму реальную пользу. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы мозга, снижая ощущение усталости и повышая концентрацию. Антиоксиданты в составе напитка снижают воспалительные маркеры, а регулярное умеренное потребление ассоциировано со снижением риска болезни Паркинсона, диабета II типа и некоторых заболеваний печени, — поделилась Дивинская.

Она предупредила, что кофе может быть вредным при тяжелой форме гипертонии, тахиаритмии, обострении язвенной болезни и тревожных расстройствах. Кроме того, по словам нутрициолога, во время беременности рекомендуется не превышать суточную норму кофеина в 200 мл, так повышается риск замедления роста плода.

Здоровому взрослому человеку оптимальны две-три чашки в день — до 400 мл кофеина. Злоупотребление ведет к хронической бессоннице, зависимости, тахикардии и повышению давления. Стоит также учитывать, что кофе усиливает выведение кальция с мочой — при склонности к остеопорозу это требует дополнительного внимания к рациону, — заключила Дивинская.

