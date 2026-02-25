Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 февраля: инфографика

В ночь на 25 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в мессенджере MАХ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 18 БПЛА — над территорией Республики Крым, 14 БПЛА — над территорией Смоленской области, три БПЛА — над территорией Тульской области, три БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении оборонного ведомства.