Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Более 360 беспилотников совершили налет на российские регионы в течение прошедших суток. В Белгородской области пострадали четверо детей, один мирный житель погиб. В Брянской области противник ударил по двум АЗС, в Запорожье — по больнице и ресторану, а в Костроме обломки дрона рухнули около гимназии. Подробнее об атаках ВСУ по РФ — в материале NEWS.ru.

В течение суток над регионами России уничтожили 361 украинский беспилотник. По данным Минобороны РФ, 96 дронов удалось сбить в период с 08:00 до 16:00. В военном ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА ликвидировали в небе над Брянской областью — 54 воздушные цели. Еще 11 «птичек» нейтрализовали над Московским регионом, по семь — над Калужской и Курской областями.

За следующие четыре часа силы ПВО уничтожили 59 БПЛА, включая 12 дронов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что 34 дрона сбили над Брянской областью, 13 — над Московским регионом, по четыре — над Калужской и Смоленской областями, два — над Тверской, по одному — над Белгородской областью и Республикой Адыгея.

Атаки не прекращались и ночью. В Минобороны заявили о налете 206 украинских беспилотников. По информации военного ведомства, 62 БПЛА сбили над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, 28 — над Краснодарским краем. Также, уточнили в Минобороны, 18 дронов уничтожили над Крымом, по 12 — над Смоленской областью и Азовским морем, девять — над Калужской областью. Еще восемь «птичек» перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над Астраханской, одна — над Адыгеей.

Четверо детей ранены в Белгородской области

В Белгородской области атаки ВСУ привели к ранениям девяти человек и гибели одного мирного жителя. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в городе Грайвороне.

«FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он.

Гладков добавил, что серьезный удар пришелся по городу Короче: там в результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пять человек, четверо из них — дети. Также, по словам губернатора, от налета FPV-дронов ранения получили три человека в селах Грузское, Маломихайловка и Графовка.

«В селе Бессоновка в результате удара дрона по служебному автомобилю ранен боец подразделения „Орлан“», — добавил Гладков.

По его подсчетам, Белгородская область подверглась налету 110 украинских БПЛА. Кроме того, уточнил он, населенные пункты Грайворонского муниципального округа оказались под обстрелами со стороны ВСУ: по ним выпустили 16 боеприпасов. В итоге в регионе пострадали частные и многоквартирные дома, машины, социальные и коммерческие объекты.

Украинские дроны ударили по двум АЗС в Брянской области

Украинские дроны атаковали две АЗС в Брянской области — в городе Севске и поселке Суземка, заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, обошлось без пострадавших, однако повреждения получили несколько автомобилей и автозаправочная колонка.

Также Богомаз сообщил о ранении нескольких мирных жителей в результате ударов беспилотников. Так, по его словам, в поселке Белая Березка дрон-камикадзе совершил налет на движущийся автомобиль, пострадали два человека.

«Киевский режим атаковал беспилотниками город Стародуб. Ранена мирная жительница. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер. Ранен мирный житель», — добавил Богомаз.

ВСУ атаковали больницу в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по прилегающей территории Васильевской районной больницы в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В результате обстрела повреждения получил фасад здания, а также несколько машин, припаркованных на стоянке.

«В момент эвакуации людей и ликвидации последствий противник совершал попытки атаковать экстренные службы», — сказал Балицкий.

Он поручил ответственным службам оперативно провести оценку нанесенного ущерба.

«Ситуация в Васильевке остается напряженной: территория центральной районной больницы продолжает находиться под ударом БПЛА. В ходе одной из атак пострадал водитель скорой помощи. Он получил ранения средней степени тяжести», — рассказали в региональном Минздраве.

Кроме того, губернатор рассказал об атаке БПЛА на Энергодар. Там, по его словам, повреждено здание ресторана: внутри произошло возгорание, но пожар оперативно потушили.

Также, уточнил Балицкий, в Токмаке и Мелитополе из-за падения дронов загорелась сухая трава. В Минобороны не комментировали информацию об атаках ВСУ на Запорожье.

Обломки дрона со взрывчаткой упали около гимназии в Костроме

Обломки БПЛА обнаружили рядом с гимназией № 28 в Костроме, сообщил глава региона Сергей Ситников. По его словам, в них может находиться взрывчатое вещество. Было принято решение обезвредить их на месте. Губернатор отметил, что для обеспечения безопасности жителей близлежащих домов была организована их кратковременная эвакуация.

В итоге Ситников отчитался о благополучно проделанной работе.

«Люди возвращаются в свои дома <…>. Завтра школа № 28 будет работать в обычном режиме», — сказал он.

В Минобороны ситуацию не комментировали.

ВСУ наносят преднамеренные удары по больницам и транспорту

ВСУ за неделю с 9 по 15 марта наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, украинская армия действовала вопреки нормам международного гуманитарного права.

Помимо этого, на прошлой неделе от удара ВСУ по локомотиву в регионе погибли два железнодорожника, сообщил Мирошник.

«В ЛНР атаке дронов подвергся товарный поезд с топливом, ранения получили машинист, его помощник и сопровождающий», — отметил он.

В ДНР погибли 252 ребенка, более 1000 несовершеннолетних ранены

С 2014 года в результате обстрелов со стороны Украины в ДНР погибли 252 ребенка, еще 1045 несовершеннолетних получили ранения, озвучил статистику глава республики Денис Пушилин.

«Это чудовищно и недопустимо. Конечно, это большое горе», — заявил он.

Пушилин уточнил, что украинские силовики неоднократно наносили удары по жилым кварталам Донбасса, школам и больницам. Многие из погибших и раненых детей стали жертвами неизбирательных обстрелов, отметил он.

Читайте также:

Мощнейшая с начала года атака ВСУ на Москву: последние новости 17 марта

Разгром обороны и ChatGPT вместо командиров: новости СВО на вечер 16 марта

Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта