Мощнейшая с начала года атака ВСУ на Москву: последние новости 17 марта

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 марта продолжают атаковать Москву. Что известно о последствиях налета БПЛА, сколько всего дронов уничтожено на данный момент?

Что известно об атаке ВСУ на Москву в ночь на 17 марта

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», к настоящему моменту ликвидировано 207 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. По данным авторов, дроны были уничтожены на подлете к российской столице.

Канал пишет, что атака на Москву стала «самой мощной с начала года».

Мэр столицы Сергей Собянин также регулярно сообщает о сбитых БПЛА в своем Telegram-канале. При этом данных о пострадавших или повреждениях пока не поступало.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет градоначальник.

Минобороны России информацию об атаке на Москву пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали Москву ранее

Накануне сообщалось, что атаки украинских дронов по Москве и Подмосковью продолжаются уже несколько дней. Речь идет о беспилотниках-камикадзе FP-1 производства компании Fire Point.

Дроны созданы для ударов вглубь территории противника и обладают следующими характеристиками: дальность полета — до 1200 км, боевая нагрузка — до 50 кг взрывчатки, длина — 3,5 м. Стоимость БПЛА составляет $55 тыс.

Украина запускает дроны волнами и небольшими «стаями» по 8–10 машин. По данным СМИ, они летят из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Несмотря на интенсивность атак по Москве, ситуация в целом остается спокойной, а для Украины эта операция все больше выглядит как очередной провал, отметил в разговоре с NEWS.ru главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Жизнь в Москве совершенно обычная, никаких признаков стрельбы, взрывов и тому подобного нет. То есть очевидно, что все запущенное уничтожается задолго и на большом расстоянии от города. Характерно, что даже сарафанное радио и украинская пропаганда не пытаются рассказывать нам про „страшные жертвы“ в Москве и Подмосковье. Это значит, что с военной и военно-политической точки зрения эта, если можно так сказать, операция киевского режима потерпела фиаско. Зато всем очевидно, что система ПВО Москвы значительно превосходит все, что может выставить против нас Киев на текущем этапе конфликта», — подчеркнул эксперт.

