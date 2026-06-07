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07 июня 2026 в 10:56

Снегоход придавил женщину на Камчатке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Снегоход с туристами перевернулся в районе Вилючинского перевала в Камчатском крае, сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В результате ЧП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

В 13:03 (местное время, 04:03 мск. — NEWS.ru.) нам поступил звонок о том, что в районе Вилючинского перевала (ЕМО) перевернулся снегоход с туристами и придавил женщину, требуется помощь, — написал он.

Ранее в Петропавловске-Камчатском нашли человеческие останки, пролежавшие на побережье Тихого океана от 5 до 10 лет. Скелет обнаружили в 460 метрах от пристани в микрорайоне Сероглазка.

До этого двое мужчин провалились под лед в Красноселькупском районе ЯНАО во время катания на снегоходе. На помощь к ним оперативно прибыли сотрудники Ямалспаса. Медицинская помощь местным жителям не понадобилась.

Также группа туристов из Красноярска, в которой погибли три человека, оказалась в зоне циклона при спуске с гор на западе Бурятии. Непогода сопровождалась снегопадами, сильным ветром и резким похолоданием.

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