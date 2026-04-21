Раскрыты детали гибели туристов в горах на западе Бурятии

Аналитик Климова: тургруппа из Красноярска попала в зону циклона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Группа туристов из Красноярска, в которой погибли три человека, оказалась в зоне циклона при спуске с гор на западе Бурятии, сообщила ТАСС вице-президент федерации экстремальных видов спорта Бурятии «Байкальский экстрим» Оксану Климову. Непогода сопровождалась снегопадами, сильным ветром и резким похолоданием.

В силу плохой погоды, связанной с циклоном, прошедшим как раз в это время, группа попала в него, полагаю, — сказала Климова.

В Восточном Саяне, включая Тункинский и Окинский районы, наблюдались неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха опускалась ниже нуля. 18–19 апреля циклон последовательно затронул Иркутскую область, после чего распространился на территорию Бурятии. На границе этих регионов проходят востребованные туристические маршруты, ведущие к вершине Мунку-Сардык.

Ранее сообщалось, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда за сутки обследовали на снегоходах и пешком 63 километра тайги в районе предполагаемого места пропажи семьи Усольцевых. Найти Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину пока не удалось.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

