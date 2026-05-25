25 мая 2026 в 11:42

HR-эксперт перечислила ключевые признаки токсичной рабочей атмосферы

HR-эксперт Романова: токсичность на работе часто проявляется в виде агрессии

Снобизм, прямая агрессия, перекидывание ответственности, публичное высмеивание или попытки пристыдить и отсутствие уважения указывают на токсичную атмосферу на работе, перечислила в беседе с «Газетой.Ru» HR-директор Валентина Романова. Она посоветовала соискателям обращать на поведение сотрудников в компании еще до заключения трудового договора.

Если вы чувствуете, что к вам относятся неуважительно, обвиняют без повода, культивируют микроагрессию и при этом на прямой разговор это никак не влияет — это уже не случайная грубость, а культура. В такой среде человек очень быстро начинает ощущать, что он один и что вокруг нет ни поддержки, ни прозрачных правил, — подчеркнула Романова.

По ее словам, нежелание открыто обсуждать корпоративную культуру — тоже тревожный признак. Она отметила, что токсичная среда нередко маскируется под «высокие стандарты» и «требовательность». Эксперт добавила, что размытая информация об условиях и отсутствие честной обратной связи также должны насторожить.

Ранее клинический психолог Дарья Серебрякова заявила, что при общении с токсичным начальником важно установить личные границы. Она отметила, что сотрудник имеет право говорить о недопустимом тоне общения.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
