Названо число пострадавших при жесткой посадке самолета под Красноярском Два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Красноярском крае

Два человека получили травмы при жесткой посадке самолета в Богучанском муниципальном округе Красноярского края, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по краю. Отмечается, что жесткую посадку совершил небольшой самолет.

Ранее сообщалось, что два человека направлены в больницу после вынужденной посадки Ан-2 в Якутии. Восемь человек, находившихся на борту самолета, вышли к населенному пункту самостоятельно.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей. Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию.

Прежде вертолет вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадали 10 человек.