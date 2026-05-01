Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Коми выросло

01 мая 2026 в 17:04

МЧС: 10 человек пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Усинске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В результате жесткой посадки частного пассажирского вертолета Ми-8Т в городе Усинске (Республика Коми) пострадали 10 человек, заявили в МЧС. Винтокрылая машина опрокинулась на бок в момент подъема в воздух.

Всего на борту воздушного судна находились 24 человека. Вертолет планировал доставить работников вахтовым методом в Ненецкий автономный округ. На месте инцидента работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося выясняются.

На борту находилось 24 человека. Пострадало 10 человек. На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются, — заявили в министерстве.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Коми сообщила, что вертолет, перевозивший вахтовых рабочих, совершил жесткое приземление в городе Усинске. Для оказания помощи на место происшествия была направлена группа пожарно-спасательного гарнизона.

В пресс-службе Министерства обороны Турции до этого сообщили, что в Анкаре во время учебного вылета разбился военно-транспортный вертолет CH-47, принадлежащий командованию армейской авиации страны. В ведомстве отметили, что экипаж не пострадал.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

