02 мая 2026 в 11:04

Вахтовик раскрыл, как пассажиры спасались после ЧП с вертолетом в Коми

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Во время жесткой посадки вертолета в Республике Коми находившиеся на борту вахтовики были вынуждены прыгать с воздушного судна, рассказал один из пассажиров изданию «КП-Новосибирск». Перед вылетом временами шел снег. После подъема в воздух вертолет начало раскачивать, и экипаж принял решение возвращаться.

Однако машину закружило, и последовала жесткая посадка. Собеседник издания отделался ушибами, как и большинство пассажиров. Люди действовали слаженно: быстро открыли дверь и начали выпрыгивать. Они кричали другим, чтобы те не хватали сумки, а скорее покидали борт. После этого все побежали подальше от вертолета. В итоге несколько человек госпитализировали с переломами.

Перед вылетом время от времени шел снег. Как только вертолет поднялся в воздух, нас начало качать, и экипаж решил возвращаться. Но вертолет закружило, была жесткая посадка. Я отделался ушибами, как и большинство. Все действовали сообща, — сообщил собеседник.

Всем пострадавшим оказали помощь в больнице, а после осмотра отправили долечиваться домой. Уже установлено, что упавший вертолет принадлежал новосибирскому авиатранспортному предприятию «Ельцовка».

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что основной версией крушения пассажирского вертолета Ми-8 в Республике Коми следователи считают человеческий фактор. Командир воздушного судна уже дал первые показания по уголовному делу.

