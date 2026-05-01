День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 17:44

Глава города раскрыл важные детали жесткой посадки Ми-8Т

В ЧП с вертолетом Ми-8Т в Усинске погибших нет

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8Т на территории города Усинска в Республике Коми погибших нет, заявил глава муниципалитета Николай Такаев в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что при попытке взлета воздушное судно накренилось и опрокинулось на бок.

На борту находились 24 человека — работники, направлявшиеся в Ненецкий автономный округ. К счастью, никто не погиб. Пострадали 10 человек, им оказывается необходимая помощь, — заявил руководитель.

До этого сообщалось, что в Республике Коми вертолет авиакомпании «Ельцовка», который перевозил вахтовых сотрудников, перевернулся при совершении аварийной посадки и получил серьезные повреждения. У воздушного судна оторвалась хвостовая часть, а фюзеляж сильно деформировался.

В момент инцидента на борту находилось 24 человека, в том числе трое членов экипажа. Десять из них обратились за медицинской помощью. Судя по кадрам с места событий, машина практически полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Корпус вертолета частично разрушен и покрыт грязью. Рядом на земле лежат отделившиеся элементы конструкции и агрегаты.

Регионы
Республика Коми
вертолеты
Ми-8
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.