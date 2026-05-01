Глава города раскрыл важные детали жесткой посадки Ми-8Т В ЧП с вертолетом Ми-8Т в Усинске погибших нет

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8Т на территории города Усинска в Республике Коми погибших нет, заявил глава муниципалитета Николай Такаев в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что при попытке взлета воздушное судно накренилось и опрокинулось на бок.

На борту находились 24 человека — работники, направлявшиеся в Ненецкий автономный округ. К счастью, никто не погиб. Пострадали 10 человек, им оказывается необходимая помощь, — заявил руководитель.

До этого сообщалось, что в Республике Коми вертолет авиакомпании «Ельцовка», который перевозил вахтовых сотрудников, перевернулся при совершении аварийной посадки и получил серьезные повреждения. У воздушного судна оторвалась хвостовая часть, а фюзеляж сильно деформировался.

В момент инцидента на борту находилось 24 человека, в том числе трое членов экипажа. Десять из них обратились за медицинской помощью. Судя по кадрам с места событий, машина практически полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Корпус вертолета частично разрушен и покрыт грязью. Рядом на земле лежат отделившиеся элементы конструкции и агрегаты.