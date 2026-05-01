01 мая 2026 в 17:03

Появилось первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото с места жесткой посадки вертолета МИ-8Т с вахтовиками опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. На кадре видно перевернувшееся воздушное судно.

Корпус вертолета частично разрушен и покрыт грязью. Рядом на земле видны отделившиеся элементы конструкции и агрегаты.

По данным прокуратуры, МИ-8Т принадлежит авиакомпании «Ельцовка». Надзорное ведомство организовало проверку. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Вертолет вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадали восемь человек.

Ранее самолет Airbus A321, следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул, подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Румынии. ЧП произошло через два часа после вылета воздушного судна. Лайнеру разрешили совершить посадку, он приземлился в Бухаресте. Причиной экстренной посадки стал умирающий пассажир.

