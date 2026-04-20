Самолет Петербург — Стамбул подал сигнал бедствия над Румынией

Самолет Airbus A321, следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул, подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Румынии, сообщил Telegram-канал Mash. ЧП произошло через два часа после вылета воздушного судна. Лайнеру разрешили совершить посадку, он приземлился в Бухаресте.

Причины произошедшего пока не называются. Прямое авиасообщение между Россией и Румынией было прервано в 2022 году. Страна не принимает и не отправляет прямые рейсы.

