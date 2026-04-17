Восемь человек стали жертвами крушения вертолета в Индонезии

Вертолет Airbus H130 с шестью пассажирами и двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в индонезийской провинции Западный Калимантан, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. По их данным, никто не выжил.

По словам главы спасательного агентства Индонезии Мохаммада Сяфи, вертолет исчез с радаров утром 16 апреля спустя пять минут после вылета из района плантации в Мелави. Позднее спасатели нашли обломки, предположительно хвостовую часть воздушного судна, неподалеку от места крушения. Вертолет обрушился в лесистой местности со сложным горным рельефом.

До этого пропал с радаров грузовой самолет ВВС США Airbus A400M. Он пролетел над Ормузским проливом в сторону берегов Ирана и перестал отслеживаться из-за отключения транспондера. Около 13:34 по московскому времени самолет отдалился от города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Он направлялся в северо-западном направлении. Маршрут Airbus перестал отслеживаться после 15 километров полета.

Тем временем легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. Борт выполнял плановый полет из аэродрома Торбеево-Старт в городе Ступино. По информации регионального МЧС, погибли два человека. С места катастрофы изъяли черный ящик.