Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 09:13

Восемь человек стали жертвами крушения вертолета в Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вертолет Airbus H130 с шестью пассажирами и двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в индонезийской провинции Западный Калимантан, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. По их данным, никто не выжил.

По словам главы спасательного агентства Индонезии Мохаммада Сяфи, вертолет исчез с радаров утром 16 апреля спустя пять минут после вылета из района плантации в Мелави. Позднее спасатели нашли обломки, предположительно хвостовую часть воздушного судна, неподалеку от места крушения. Вертолет обрушился в лесистой местности со сложным горным рельефом.

До этого пропал с радаров грузовой самолет ВВС США Airbus A400M. Он пролетел над Ормузским проливом в сторону берегов Ирана и перестал отслеживаться из-за отключения транспондера. Около 13:34 по московскому времени самолет отдалился от города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Он направлялся в северо-западном направлении. Маршрут Airbus перестал отслеживаться после 15 километров полета.

Тем временем легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. Борт выполнял плановый полет из аэродрома Торбеево-Старт в городе Ступино. По информации регионального МЧС, погибли два человека. С места катастрофы изъяли черный ящик.

Мир
самолеты
Индонезия
крушения
вертолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.