Самолет воздушных сил США внезапно исчез у берегов Ирана Самолет ВВС США отключил транспондер и пропал с радаров у берегов Ирана

Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M пролетел над Ормузским проливом в сторону берегов Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетов. После удаления от побережья ОАЭ воздушное судно перестало отслеживаться из-за отключения транспондера.

Около 13:34 по московскому времени самолет отдалился от города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Он направлялся в северо-западном направлении. Маршрут Airbus перестал отслеживаться после 15 километров полета.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-35. Самолет получил значительные повреждения.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщение КСИР, отметил, что Тегеран нанес американской армии значительный имиджевый ущерб.

Президент США Дональд Трамп между тем заверил, что Вашингтон не планируют направлять войска на территорию Ирана. Глава государства указал на отсутствие намерений начинать военную операцию в регионе в текущих условиях.