Иран заявил о поражении F-35 ВВС США

Силы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель F-35 ВВС США, сообщили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). Судно получило серьезные повреждения. Вашингтон пока не комментировал инцидент.

Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения. Судьба этого истребителя неизвестна и изучается, существует высокая вероятность его падения, — говорится в заявлении.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не планируют направлять свои войска на территорию Ирана. Глава государства подчеркнул отсутствие намерений начинать военную операцию в регионе в текущих условиях.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил мнение, что США в течение нескольких лет не смогут участвовать в новых конфликтах из-за ослабления своей боевой способности в противостоянии с Ираном. По его словам, Штатам понадобится не только пополнение боезапасов, но и военная реформа.