19 марта 2026 в 19:20

Иран заявил о поражении F-35 ВВС США

Истребитель F-35 Истребитель F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Силы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель F-35 ВВС США, сообщили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). Судно получило серьезные повреждения. Вашингтон пока не комментировал инцидент.

Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения. Судьба этого истребителя неизвестна и изучается, существует высокая вероятность его падения, — говорится в заявлении.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не планируют направлять свои войска на территорию Ирана. Глава государства подчеркнул отсутствие намерений начинать военную операцию в регионе в текущих условиях.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил мнение, что США в течение нескольких лет не смогут участвовать в новых конфликтах из-за ослабления своей боевой способности в противостоянии с Ираном. По его словам, Штатам понадобится не только пополнение боезапасов, но и военная реформа.

Иран
Ближний Восток
происшествия
США
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

