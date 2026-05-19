19 мая 2026 в 21:55

Cтали известны имена лауреатов главной сериальной премии России

Игорь Золотовицкий посмертно получил премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский актер и театральный педагог Игорь Золотовицкий получил премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения, передает корреспондент NEWS.ru с XIII церемонии вручения, прошедшей в Москве. Отмечается, что награда вручена артисту посмертно за работу в проекте «Ужасы Шекспира».

Также на церемонии почтили память ряда деятелей кино и телевидения, среди которых были Тигран Кеосаян, Вера Алентова, Алексей Пиманов и актер Роман Попов, скончавшийся после болезни. В актерских номинациях в категории «лучший артист» победу одержал Тимофей Трибунцев, оставив без награды Данилу Козловского и Ивана Янковского.

Ранее актриса Анна Банщикова на церемонии рассказала корреспонденту NEWS.ru, что разделила момент присвоения ей звания заслуженной артистки России со своим дедушкой. Пока она лишь получила официальное уведомление о награждении, однако уже считает событие крайне важным и ответственным в своей жизни.

Также на премии народная артистка России Татьяна Догилева вступилась за худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который назвал чудовищным спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым. Любой имеет право высказать свое мнение, подчеркнула она.

Елена Бардина
Виктория Катаева
