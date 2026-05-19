«Не кланялся как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца

Режиссер Алексей Золотовицкий рассказал NEWS.ru на XIII церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, что его отец советовал ему кланяться перед публикой спокойно и с достоинством, а «не как мудак». По словам артиста, сам Игорь Золотовицкий на своих спектаклях это делал «офигенно».

Он бы сказал, чтобы я никогда не кланялся как мудак. Это самый главный урок, который он мне дал. Он для меня был примером во всем, и сложно назвать один совет. Я театральный режиссер, и при премьерах нужно выходить и кланяться. Я ненавижу это делать, я зажимаюсь и нервничаю, а он советовал кланяться перед публикой спокойно и с достоинством, — рассказал режиссер.

Ранее Золотовицкий на 40-й день со смерти отца опубликовал трогательные архивные видео его семьи. Наследник ректора Школы-студии МХАТ выложил подборку семейных кадров, на которых запечатлен с отцом в детстве. На кадрах Золотовицкий предстает без бороды и в непривычном для поклонников образе.