Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью

Прокуратура Парижа потребовала возобновить расследование по делу Люка Бессона, которого актриса Санд Ван Рой обвинила в изнасиловании. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Наркотики в чае и ДНК на одежде

В 2018 году актриса Санд Ван Рой подала на режиссера в суд. По ее словам, Бессон изнасиловал ее в парижском отеле. По словам Рой, Бессон подсыпал ей наркотики в чай, после чего осуществил преступный умысел. При этом анализы на содержание наркотиков в крови женщины показали отрицательный результат.

В тот раз суд остановил дело из-за отсутствия доказательств, однако актриса еще несколько раз подавала апелляции для возобновления дела.

Как пишет AFP, теперь актриса направила предмет одежды в лабораторию в Нидерландах. Специалистам удалось снять с них образцы ДНК.

Результаты анализа прокуратура сочла достаточным основанием для возобновления расследования. Следственная палата должна рассмотреть запрос о возобновлении расследования 2 июня.

Четыре женщины против одного режиссера

Сам режиссер отрицает вину. The Guardian пишет, что режиссер «Пятого элемента» и его обвинительница на протяжении двух лет состояли в отношениях с несколькими перерывами. Известно, что Ван Рой сыграла эпизодические роли в фильмах Бессона «Такси 5» и «Валериан и город тысячи планет».

По меньшей мере восемь других женщин выдвинули против Бессона обвинения в сексуальных домогательствах, которые он также отрицает. Среди женщин молодые актрисы и бывшие студентки парижской киношколы. Волна обвинений прокатилась во время кампании #MeToo, когда женщины начали рассказывать о пережитых домогательствах и изнасилованиях, о которых ранее не решались заявить во всеуслышание.

«Фантастические обвинения»

Адвокаты Бессона в 2019 году заявляли, что он «огорчен тем, что некоторые люди — к счастью, меньшинство — слишком поспешно осудили его». Они добавили, что режиссер «благодарит всех тех, чья постоянная поддержка помогла ему пережить эти трудные месяцы».

Одна актриса заявила, что в 2002 году ей пришлось ползти «на четвереньках» с кастинга в его парижском офисе. Бессон назвал эти утверждения «фантастическими обвинениями».

Из-за репутационного краха режиссер пострадал в том числе финансово. В 2019 году его компании пришлось просить приостановить выплату по долгам. А прокат нового фильма пришлось отсрочить из-за затянувшегося скандала.

Владимир Сахмеев
