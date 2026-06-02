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02 июня 2026 в 22:26

Потерявший память житель Красноармейска оказался диверсантом

Боец ВС РФ Фрол сообщил о выявлении диверсанта под видом жителя Красноармейска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российский военнослужащий с позывным Фрол рассказал о выявлении украинского диверсанта, который выдавал себя за мирного жителя Красноармейска, передает «RT.Док». По его словам, мужчина пытался попасть на эвакуацию и заявлял, что полностью потерял память.

Был запрос уточнить по мирному, который вернулся в комендатуру на эвакуацию, но потерял память полностью. И сказал, что он в этом доме [в Красноармейске] жил. Мы оперативно сработали, приехали в этот дом, уточнили у мирных. Мирные подтвердили, что он в этом доме жил, но с августа. Эвакуировался он вместе с сожительницей, которая случайно потерялась <…>. Потом его начали допрашивать и отрабатывать ФСБ. Оказалось, что он дээргэшник. Задача у него была пройти через таможню, через границу, стать россиянином и совершить теракт на территории Российской Федерации, — заявил Фрол.

Как отметил военнослужащий, после проверки мужчины к работе подключились сотрудники ФСБ. По его утверждению, сожительница диверсанта была убита им самим.

Ранее супруги из Ивановской области пошли под суд по обвинению в покушении на диверсию на нескольких объектах электроэнергетики. Отмечается, что рассмотрение уголовного дела уже началось.

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