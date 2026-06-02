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02 июня 2026 в 22:29

Ученые выяснили, как вкусовые добавки в вейпах влияют на организм

The Sun: вкусовые добавки в вейпах влияют на активность более 3 тыс. генов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Регулярное использование электронных сигарет может быть связано с изменениями активности тысяч генов, пишет The Sun со ссылкой на британских ученых. Согласно предоставленным данным, у людей, которые регулярно пользуются электронными сигаретами, была выявлена измененная активность 3124 генов по сравнению с теми, кто не курит.

Ученые отметили, что часть обнаруженных изменений оказалась связана с интенсивностью использования устройств. По данным исследования, около 29% изменений зависели от того, насколько часто человек прибегал к вейпингу и в каких объемах использовал электронные сигареты.

При этом значительно большую роль, как утверждают авторы работы, играли характеристики самих устройств и применяемых жидкостей. Так, около 67% выявленных изменений были связаны с типом используемых устройств и вкусовыми добавками в жидкостях для вейпов.

Ранее британские ученые сообщили о результатах испытаний нового противоопухолевого препарата, который показал эффективность сразу при нескольких распространенных видах рака. Лекарство протестировано на пациентах с опухолями мочевого пузыря, шейки матки, кишечника, легких, печени, а также головы и шеи.

Здоровье
вейпинг
курение
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