Изнасиловал дядя-продюсер: актер детского ТВ сделал громкое заявление

Казахстанский актер Нургали Нугман, ныне живущий в Китае, выложил в соцсетях видеоролик, в котором рассказал о растлении со стороны продюсера детского телеканала. Мужчина сначала помогал мальчику в получении ролей, а затем нарушил его половую неприкосновенность.

«Если расскажу, не смогу сниматься в кино»

Нургали Нугман — молодой человек, который в детстве пробовал себя в актерском ремесле на телевидении в Казахстане. Но вскоре занялся бизнесом. Сейчас он байер — занимается закупками и перепродажей китайских товаров в Казахстан, Киргизию, Россию и Узбекистан. Недавно казахстанец переехал в Китай, где продолжает вести бизнес.

По словам Нугмана, в кино и сериалах он снимался благодаря родственнику, работавшему на телеканале. После одного из съемочных дней в офисе дядя попросил племянника подождать его в кабинете, чтобы позже отвезти домой. Однако, оставшись наедине с ребенком, продюсер совершил преступление.

«Я не хотел об этом говорить, но пришло время рассказать. Он грозил, что если я кому-то расскажу, то больше не смогу сниматься в кино и сериалах», — рассказал Нугман.

Пошатнулась психика

Предприниматель утверждает, что пережитая травма серьезно повлияла на его жизнь и пошатнула психическое здоровье. Нугман рассказывает, что ему приходилось бороться с суицидальными мыслями.

Актер подробно описал случившееся, подчеркнув, что в силу возраста не мог осознать опасность ситуации до того, как стало слишком поздно.

В итоге ролик Нугмана посмотрели более 2 млн человек. Пользователи соцсетей потребовали раскрыть личность продюсера и выяснить, продолжает ли он работать с детьми. Молодой человек заявил, что готовится дать интервью одному из каналов, где расскажет все, что посчитает нужным.

«Без доказательств и аргументов!»

Часть этого сюжета начала разворачиваться вокруг телеканала «Балапан». Но редакция проекта сразу же заняла оборонительную позицию. Телеведущая Ляйля Султанкызы призвала не верить бывшему актеру проекта на слово.

«Не стоит впутывать телеканал „Балапан“ в грязные разговоры. Неправильно очернять работу всего канала и его сотрудников только потому, что кто-то что-то сказал без каких-либо доказательств и аргументов! Для канала „Балапан“ множество компаний работают на аутсорсинге, снимая различные программы, сериалы и мультфильмы. В каждой такой компании трудятся десятки и сотни людей. Это абсолютно нормально, что сотрудники канала не знают всех лично. Канал выступает в роли заказчика, а аутсорсинговая компания лишь исполнителем заказанной работы в рамках договора», — возмутилась Султанкызы.

Позже сам Нугман извинился перед телеканалом и подтвердил, что история произошла при работе над коммерческим проектом, которая напрямую не касается телеканала.

