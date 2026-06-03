Минобороны Кувейта сообщило об отражении ракетных и беспилотных атак

Система противовоздушной обороны Кувейта отражает ракетные и беспилотные атаки над территорией страны, сообщило Министерство обороны эмирата. По информации ведомства, причиной звуков взрыва стали перехваты вражеских атак.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности. Информации о возможных разрушениях, пострадавших или количестве перехваченных целей Минобороны Кувейта не привело.

Ранее об атаках в Кувейте стало известно днем ранее. По информации Генштаба, взрывы, которые слышат жители, связаны с работой средств ПВО по воздушным целям. Вооруженные силы Кувейта призвали население следовать рекомендациям и указаниям, которые публикуют государственные органы.

До этого американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили легкие травмы в результате предполагаемой атаки со стороны Ирана. В СМИ сообщали, что системы противовоздушной обороны азиатской страны перехватили ракету, однако ее обломки упали на территорию авиабазы.

В то же время сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции ударил по американской военной базе, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббасе. В КСИР подчеркнули, что любой акт агрессии против Тегерана не останется без ответа.