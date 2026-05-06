06 мая 2026 в 13:46

Раздробил фаланги участнику СВО: в Приволжье поймали цыгана-рецидивиста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Нижегородской области убили участника СВО, лишившегося руки. Мужчина пытался поставить на место дебошира и рецидивиста, который не давал спокойной жизни поселку. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Фаланги пальцев раздроблены

Участник СВО по имени Александр был убит 17 апреля в родном поселке Дружный Нижегородской области. Местная жительница Нина рассказала журналистам программы «Кстати…», что погибший был «нормальным мальчишкой». По ее словам, мужчина дважды уходил в зону проведения СВО, откуда вернулся без одной руки.

«Пришел с СВО живой, а здесь его добили», — сетует Нина.

Другая местная жительница, отказавшаяся давать комментарий под своим именем, рассказала, что Александра избивали в подъезде и на улице. Посмертно у него были зафиксированы множественные переломы.

«Следы крови есть в подъезде, следы крови были на заборе. У него перелом единственной руки. У него переломы двух ног, множественные переломы ребер. Рука была раздроблена, фаланги пальцев были раздроблены, голова была порезана», — говорит местная жительница.

Вымогал деньги?

Местные жители и редакция «Кстати…» считают, что Андрей Дягтерев причастен к этому делу. По данным одного из источников, Дягтерев мог вымогать деньги у вернувшегося с СВО военнослужащего деньги.

«Есть такая версия, он у него деньги отбирал. Карточка была отобрана, телефон был отобран у него», — рассказал источник.

По словам соседей, Александр был убит именно после того, как дал показания против Дягтерева. В связи с какими обстоятельствами, не уточняется. Но известно, что в феврале подозреваемый избил свою сожительницу до состояния инвалидности.

«Он ее избил в феврале. Возбуждали уголовное дело. Есть информация, что он угнал машину в декабре. Он ее разбил у нас в Дружном на въезде прямо в поселок. То есть он живет-припевает. Человек одно преступление совершил — дальше живет. Второе преступление совершил — дальше живет. Вот сейчас убил человека и его взяли, его сейчас нет в поселке», — жалуется местная жительница.

По ее словам, родственники погибшего боятся за свои жизни. Мужчина, по их убеждению, имеет связи, которые могут серьезно повлиять на их безопасность.

«Родственники боятся, он угрожал им. Он им откровенно угрожал физической расправой. Говорят: „Вы нас поймите, ему стоит позвонить кому-то, сказать, и мы не знаем, что с нами будет“», — объясняет сельчанка.

В СКР редакции подтвердили, что подозреваемый задержан и находится в СИЗО. Уголовное дело возбудили на 10-й день после убийства, 27 апреля.

Также в редакции запросили у главка полиции информацию по поводу избиения сожительницы Дягтерева. Журналисты просят уточнить, почему не начато уголовное разбирательство по этому инциденту.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Слуцкий против «цыгана-рецидивиста»

Тем временем к проблеме привлек внимание депутат Госдумы от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он потребовал проверить сотрудников силовых ведомств, которые, согласно его оценке, попустительствовали криминальному поведению в поселке. Подозреваемого в ЛДПР называют «цыганом-рецидивистом».

«Каждый раз система позволяла [подозреваемому] избежать реальной ответственности — условные сроки, досрочные освобождения, отсутствие надзора», — говорится в заявлении партии.

Руководитель фракции пишет, что намерен найти всех служебных лиц, причастных к халатным действиям.

«Как так вышло? Требую провести немедленную проверку работы и полноту принимаемых мер со стороны органов МВД Нижегородской области в отношении предполагаемого убийцы. Почему этот преступник ранее остался без реального наказания? Почему суды выносили условные приговоры? Кто из судей, прокуроров и полицейских допустил эти упущения?» — возмутился Леонид Слуцкий.

Владимир Сахмеев
