06 мая 2026 в 11:36

Части тела раскидали по городу: убийцы оказались под стражей спустя 23 года

Спустя 23 года следователям удалось поставить точку в деле, которое началось с находки человеческих останков в Екатеринбурге. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Заманили в ловушку

Все началось 27 мая 2003 года в одной из квартир по переулку Асбестовскому в Екатеринбурге. Трое знакомых — двое мужчин и женщина — обманным путем пригласили в гости 39-летнюю местную жительницу.

Как только потерпевшая переступила порог, хозяева потребовали передать им находившиеся при ней ювелирные украшения. После отказа сообщники набросились на нее.

Страшные находки

Руками, ногами и подручными предметами они нанесли жертве множественные телесные повреждения. В ночь на 28 мая женщина скончалась на месте происшествия.

Забрав ювелирные изделия общей стоимостью более 160 тысяч рублей, убийцы решили скрыть следы преступления: тело было расчленено, а его фрагменты разбросаны в разных местах города.

Уже в мае и июне 2003 года граждане натыкались на страшные находки и сообщали о них в правоохранительные органы.

Фото: СК РФ

ДНК-анализ позволил найти подозреваемых

Раскрытие особо тяжкого преступления стало возможным благодаря новым инструментам следствия. Проведенные судебно-медицинские, молекулярно-генетические и биологические экспертизы позволили установить личность погибшей и доказать принадлежность обнаруженных фрагментов именно ей.

Следователям удалось выйти на круг подозреваемых и задержать их. В рамках расследования был проведен полный комплекс следственных действий: осмотры места происшествия и предметов, допросы, очные ставки, проверки показаний на месте, а также товароведческие и психолого-психиатрические экспертизы.

«В отношении фигурантов судом по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СКР.

Сегодня фигурантам инкриминируется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и сопряженное с разбоем, а также разбой с применением вооруженного насилия. По ходатайству следователя суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
