«Въезд заказан»: Володин раскрыл, что ждет Чубайса

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не сможет вернуться в страну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые передает ТАСС, таким как Чубайс въезд назад заказан из-за того, что они натворили.

А поэтому зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили, — сказал Володин.

Таким образом он ответил на критику со стороны КПРФ закона о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации. Володин опроверг мнение о невозможности возврата активов, когда‑то купленных за копейки через сомнительные схемы взаимодействия власти и бизнеса. По словам председателя Госдумы, новый закон позволит государству вернуть имущество, приватизированное с нарушениями или в результате коррупции.

Ранее стало известно, что судебные приставы возбудили очередное исполнительное производство об аресте имущества Чубайса. На этот раз речь идет о сумме почти 5,5 млрд рублей, соответствующие документы поступили из Арбитражного суда Москвы.