Приставы проведут очередной арест имущества Чубайса

Судебные приставы возбудили очередное исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. На этот раз речь идет о сумме почти 5,5 млрд рублей, соответствующие документы поступили из Арбитражного суда Москвы, с ними ознакомился ТАСС.

Предмет исполнения — наложение ареста, — говорится в документе.

Основанием для возбуждения производства стал иск компании «Роснано» к Чубайсу и другим экс-руководителям. Суд частично удовлетворил требования о взыскании убытков в размере порядка 3,9 млрд рублей и $20,45 млн (2 млрд рублей), что по текущему курсу превышает 5,5 млрд рублей.

Исполнительное производство было открыто 14 апреля. Это уже третье подобное производство в отношении бывшего главы корпорации.

Ранее сообщалось, что бывшего топ-менеджера «Роснано» Сергея Вахтерова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на один миллиард рублей. Речь идет о продаже долей корпорации в производителе химической продукции «Акрилан». Вахтерову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уточняется, что Мещанский районный суд Москвы 15 апреля отправил его под стражу по ходатайству Следственного департамента МВД.