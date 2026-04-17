Экс-сотрудник Роснано арестован за хищение миллиарда Суд отправил под стражу экс-топа Роснано по делу о мошенничестве на миллиард

Бывшего топ-менеджера Роснано Сергея Вахтерова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на один миллиард рублей, сообщил РБК со ссылкой на источники. Речь идет о продаже долей госкорпорации в производителе химической продукции «Акрилан».

По данным издания, Вахтерову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уточняется, что Мещанский районный суд Москвы 15 апреля отправил его под стражу по ходатайству Следственного департамента МВД.

Ранее по этому делу были арестованы генеральный директор «Акрилан» Олег Кузин и начальник юридического отдела компании Татьяна Шадеева. Их задержали в конце января. Позже, 1 апреля, суд отклонил жалобы на арест. Фигуранты дела свою вину не признают.

В пресс-службе Роснано заявили, что Сергей Вахтеров уже не работает в компании, а все вопросы от правоохранительных органов касаются событий прошлых лет. В корпорации добавили, что взаимодействуют со следствием в установленном порядке.

Ранее суд принял решение по делу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса. Суд взыскал с него и шести экс-менеджеров Роснано более пяти миллиардов рублей.