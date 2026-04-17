Экс-сотрудник Роснано арестован за хищение миллиарда

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 01:44

Суд отправил под стражу экс-топа Роснано по делу о мошенничестве на миллиард

Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшего топ-менеджера Роснано Сергея Вахтерова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на один миллиард рублей, сообщил РБК со ссылкой на источники. Речь идет о продаже долей госкорпорации в производителе химической продукции «Акрилан».

По данным издания, Вахтерову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уточняется, что Мещанский районный суд Москвы 15 апреля отправил его под стражу по ходатайству Следственного департамента МВД.

Ранее по этому делу были арестованы генеральный директор «Акрилан» Олег Кузин и начальник юридического отдела компании Татьяна Шадеева. Их задержали в конце января. Позже, 1 апреля, суд отклонил жалобы на арест. Фигуранты дела свою вину не признают.

В пресс-службе Роснано заявили, что Сергей Вахтеров уже не работает в компании, а все вопросы от правоохранительных органов касаются событий прошлых лет. В корпорации добавили, что взаимодействуют со следствием в установленном порядке.

Ранее суд принял решение по делу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса. Суд взыскал с него и шести экс-менеджеров Роснано более пяти миллиардов рублей.

Россия
Роснано
суды
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновят ГОСТ на шиповник впервые с 1995 года
Сын генерала Младича бьет тревогу из-за здоровья отца
«Вдовий горб»: что это, почему возникает и как вернуть красивую осанку
Биография, разводы, роман с Козловским, Зеленский: как живет Акиньшина
«Ваша чрезвычайность»: мэр Львова публично оскорбил короля Швеции
Российские представители готовы сделать Малайзии предложение по Т-90МС
Основанное в 1325 году «чудо Украины» частично обвалилось
Активный дирижер выбил из рук солистки скрипку за $1 млн
КНДР запустила на восток «таинственную» ракету
Кадыров объявил о мерах поддержки для пострадавших от паводков
Гонщик погиб в аварии в квалификации к «24 часам Нюрбургринга»
Израильтяне вышли на митинг против политики Нетаньяху
«Троянский конь» России напугал европейских политиков
Спасаемся от нападения клещей и энцефалита: семь рабочих советов врача
«Насилие» над Иванченко, пять жен, грин-карта: как живет Артемий Лебедев
Обломки БПЛА упали близ морского порта в Краснодарском крае
Трамп провел совещание по самому спорному вопросу на Ближнем Востоке
Конфликт с Лебедевым, слезы на шоу, поддержка звезд: как живет Иванченко
В МИД РФ раскрыли, когда нормализуются отношения между Россией и США
Два российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов
Дальше
Самое популярное
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Общество

Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.