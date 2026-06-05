В Оренбурге сорвался лифт с людьми Юмадилов: три человека пострадали при падении лифта в Оренбурге

В многоквартирном доме в Оренбурге произошел инцидент с лифтовым оборудованием, в результате которого пострадали три человека, сообщил глава города Альберт Юмадилов в социальных сетях. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. В настоящее время выясняются точные причины случившегося.

Сегодня в Оренбурге в многоквартирном доме по ул. Березка, 2/1, произошла нештатная ситуация, связанная с лифтовым оборудованием. Госпитализированы три человека, — уточнил Юмадилов.

Ранее в торговом центре на улице Каховка в Москве упал лифт, в котором находилась женщина. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Кабина рухнула с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж.

До этого в жилом доме в Ново-Переделкино две школьницы сломали лифт, одна из девочек могла упасть в шахту, но трагедии удалось избежать. Как было видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в кабине, одна из школьниц решила исполнить акробатическое упражнение и повредила двери механизма.