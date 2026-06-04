Суд вынес приговор в отношении экс-топ-менеджера Роснано за хищения

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего замглавы госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева к 12 годам лишения свободы, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Экс-чиновник признан виновным в растрате в особо крупном размере и мошенничестве в сфере кредитования на общую сумму более 1 млрд рублей.

Судья огласила приговор, согласно которому Малышев также должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях в течение трех лет.

Отмечается, что по тому же делу проходили бывший глава Роснано Леонид Меламед и бывший финансовый директор Святослав Понуров, однако уголовное дело в отношении них прекращено за истечением срока давности. Малышев, в отличие от них, скрылся от следствия в Лондоне и объявлен в розыск, поэтому срок давности в его случае не истек.

Ранее стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал законным решение о взыскании с экс-главы Роснано Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков по иску корпорации. Также по этому делу проходят и другие бывшие руководители компании.