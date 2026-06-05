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05 июня 2026 в 20:48

Европа передумала «прятать» одну категорию украинцев

Министр Форсселль призвал не давать убежище украинцам призывного возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчинам с Украины призывного возраста следует отказывать в предоставлении убежища в странах Евросоюза, а в последующем — отправлять их обратно домой, заявил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль в беседе с газетой The Guardian. Он пояснил, что ограничения должны применяться только к вновь прибывшим иностранцам, запрашивающим временную защиту. Нововведения, продолжил министр, не затронут тех, кто уже получил разрешение.

Для нас крайне важно обеспечить защиту украинцам, но в то же время необходимо, чтобы больше мужчин остались на Украине, — считает министр.

Ранее в Чехии прозвучали заявления об ужесточении миграционного законодательства. Причиной стало видео с украинским предпринимателем и блогером Василием Тулайданом. На кадрах мужчина во время движения по скоростной магистрали на автомобиле BMW встал на сиденье и высунулся через люк, фактически отпустив управление машиной.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами страны находится около восьми миллионов граждан. Он пришел к выводу, что не все страны заинтересованы в возвращении украинских беженцев на родину.

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