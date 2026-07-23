«Убийство безоружных»: депутат о гибели трехлетнего ребенка из-за удара ВСУ

Никакие политические цели и «военные задачи» не могут оправдать гибель трехлетнего ребенка в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, Киев уже давно переступил все мыслимые границы, нанося удары по гражданским объектам.

В ночь на 23 июля БПЛА ВСУ атаковали Воронежскую область. В возникшем пожаре погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести. Еще один 19-летний местный житель был ранен. Что сделал этот ребенок врагу? Кому он мешал? Он просто спал в своей кроватке и за это его убили? Это не война, а убийство безоружных. Это террор, направленный против самого святого, что есть у человека — против детства, жизни и будущего. Киевский режим уже давно переступил все мыслимые границы. Никакие политические цели или «военные задачи» не могут оправдать смерть трехлетнего мальчика в его собственном доме. Это преступление против человечности, Бога, самой жизни. Ответ будет жесткий и неотвратимый. Мы не простим и не забудем. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Сил вам и терпения в этот страшный час, — сказал Иванов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина заявила, что семье, потерявшей трехлетнего мальчика при ночной атаке беспилотников ВСУ, поможет кризисный психолог. По ее словам, родители не госпитализированы и находятся дома, ребенок был единственным в семье.