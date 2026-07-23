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23 июля 2026 в 12:37

В Кремле рассказали о будущем диалоге с США

Песков: Россия продолжает по рабочим каналам диалог с США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия продолжает беседу с США по рабочим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. По его словам, Москва надеется на продолжение очного общения. Запись брифинга опубликовали в канале Кремля в МАКСе.

Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике пока не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог, — заявил Песков.

Ранее на полях мероприятий АСЕАН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Глава отечественного МИД рассказал американской стороне о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Он также призвал Штаты остановить поставки вооружения Киеву.

Со своей стороны Рубио назвал разговор с Лавровым хорошим. С его слов, они откровенно обсудили положение в мире.

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