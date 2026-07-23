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23 июля 2026 в 12:35

Песков призвал не предаваться «оптимизму» в вопросе переговоров по Украине

Песков: говорить об ускорении темпов украинского урегулирования не приходится

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Говорить о новой динамике или ускорении темпов по украинскому урегулированию не приходится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом между Россией и США продолжаются контакты по данному вопросу, уточнил он. Брифинг Пескова доступен в канале Кремля на платформе МАКС.

Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. <...> Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь подтвердил готовность Москвы завершить СВО с помощью политико-дипломатических средств.

До этого Рубио заявил, что разговор с главой российского МИД в Маниле прошел хорошо и был откровенным. При этом политик не стал вдаваться в подробности беседы, подчеркнув, что дипломатия неэффективна, если участники переговоров сразу после встречи «бегут к микрофонам».

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