В Кремле напомнили о позиции России по ядерному оружию Песков: РФ сохраняет позицию о необходимости нераспространения ядерного оружия

Москва сохраняет свою позицию о необходимости нераспространения ядерного оружия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. При этом, по его словам, у государств должно быть право на мирный атом. Трансляцию мероприятия вел канал Кремля на платформе МАКС.

Наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию, — сказал Песков.

Ранее дипломатический источник в Иране сообщил, что Исламская Республика требует уважать свое право на мирный атом. По его словам, это одно из условий завершения конфликта с США и Израилем, однако переговоров между Тегераном и Вашингтоном с начала конфликта не было.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мирный атом остается надежным источником чистой и дешевой энергии на фоне турбулентности в производстве и транспортировке углеводородов. Премьер также обратил внимание на прогнозы Международного агентства по атомной энергии.