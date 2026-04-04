Диписточник раскрыл одно из условий Ирана для достижения мира Иран назвал свое право на мирный атом условием для мира с США и Израилем

Иран требует уважать его право на мирный атом, заявил дипломатический источник в Исламской Республике. По его словам, это одно из условий завершения конфликта с США и Израилем, однако переговоров между Тегераном и Вашингтоном с начала конфликта не было.

Среди условий прекращения войны — устойчивый мир в нашем регионе, а не прекращение огня, потому что у нас есть уже есть горький опыт. Определенный механизм для поддержания устойчивого мира включает осуждение агрессоров, репарации, материальный ущерб, снятие всех санкций, уважительное отношение к правам Ирана на мирный атом, — отметил он.

Ранее США через страну-посредницу предложили Ирану прекратить огонь на Ближнем Востоке на двое суток. Однако Тегеран не только отклонил инициативу, но и нарастил интенсивность ударов. СМИ писали, что предложение о перемирии поступило 2 апреля на фоне серьезных проблем у Вооруженных сил США, вызванных недооценкой военного потенциала Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон якобы ведет переговоры с «новыми, более разумными» властями республики.

Также Дональд Трамп заявил, что Иран нанес удар по американскому авианосцу, атакуя его с 17 различных направлений. Речь, как он пояснил, идет о крупнейшем в мире судне данного класса, однако его название политик не раскрыл.