Иран не согласился на предложенное США условие Fars: Иран отверг идею США установить на Ближнем Востоке 48-часовое перемирие

Соединенные Штаты через страну-посредницу предложили Ирану прекратить огонь на Ближнем Востоке на двое суток, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник. Однако Тегеран не только отклонил инициативу, но и нарастил интенсивность ударов.

По данным источника, предложение о перемирии поступило 2 апреля на фоне серьезных проблем у Вооруженных сил США, вызванных недооценкой военного потенциала Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон якобы ведет переговоры с «новыми, более разумными» властями Ирана.

В МИД Ирана неоднократно опровергали заявления Трампа, называя предложения Вашингтона «нелогичными» и «чрезмерно жесткими». Тегеран настаивает, что получил через посредников несколько предложений, но ни одно из них не устроило иранскую сторону.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в районе Ормузского пролива потерпел крушение американский штурмовик A-10 Warthog. Пилот был спасен. Инцидент произошел примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E с двумя членами экипажа.