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04 июня 2026 в 11:09

В России проведут испытания особых аэростатов для нужд СВО

Компания «Аэроплатформы» испытает аэростаты для доставки дронов в зоне СВО

Фото: РИА Новости
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Резидент Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) компания «Аэроплатформы» до конца 2026 года проведет серию испытаний воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, сообщили ТАСС в ЦБСТ. Аэростаты планируется использовать как средство доставки дронов и планирующих авиабомб.

До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях, — заявили в компании.

В организации рассказали, что предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты. Последние уже опробованы в зоне СВО как ретрансляторы, а после испытаний их применят для сброса беспилотников, бомб и грузов.

В центре уточнили, что свободные аэростаты поднимаются на высоту 10-30 км с нагрузкой до сотни килограммов. Они дрейфуют сутками, достигая любой точки на территории противника максимум за двое суток.

Отмечается, что ВСУ используют в основном непрочные латексные шары без армирования. «Аэроплатформы», напротив, создает крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления.

В организации подчеркнули, что современные технологии позволяют точно рассчитать траекторию и точку сброса. Подготовка к запуску аэростата занимает 30 минут, однако разработчик признает, что это оружие зависит от погоды и розы ветров.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» начал поставки заказчику новейшего скоростного беспилотника СКАТ 220 собственной разработки. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут.

Россия
спецоперация
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беспилотники
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