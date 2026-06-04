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04 июня 2026 в 11:03

Галузин объяснил решение об ограничениях продукции из Армении

Галузин объяснил ограничения на продукцию из Армении фитосанитарными нормами

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Александр Гальперин/Росконгресс
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Россия ограничила ввоз продукции из Армении в связи с необходимостью соблюдения фитосанитарных норм, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, решение продиктовано требованиями профильных органов.

Это решение наших профильных органов, обусловленное необходимостью соблюдения известных фитосанитарных правил ввоза определенного вида продукции в Россию, — сказал Галузин.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что запреты на ввоз, которые Россия приняла в отношении части продукции из Армении, — это нормальный рабочий процесс, а не ограничительные действия. По его словам, это стандартная процедура, связанная с поступлением свежего урожая и новой продукции.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что первую партию товаров, запрещенных к ввозу в Россию, уже отправили на другие рынки, включая страны Евросоюза. Он отметил, что бизнес-делегации уже работают и ни один товар не останется невостребованным.

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