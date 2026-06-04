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04 июня 2026 в 12:01

Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь

Певица Лель призналась, что ее дочь хочет стать стоматологом

Катя Лель Катя Лель Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певица Катя Лель рассказала, что ее дочь планирует освоить профессию стоматолога, сообщает KP.RU. Сейчас она сдает выпускные экзамены.

Жду, когда моя доченька сдаст экзамены, уже выпускной у нас, 11-й класс, и ЕГЭ сейчас. Уже завтра будет второй экзамен — и поступление в медицинский. На стоматолога… Это ее выбор. Поэтому я жду, как это все произойдет, и мы обязательно полетим куда-нибудь, — рассказала Лель.

Певица подчеркнула, что никак не влияла на выбор профессии дочери. По ее словам, она готова оплатить дальнейшее обучение дочери в случае, если та не поступит на бюджет.

Ранее актер Михаил Полицеймако рассказал, что двое его старших детей решили продолжить династию и выбрать актерскую карьеру. Он отметил, что еще одна из его дочерей планирует стать юристом.

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