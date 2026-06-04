Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь Певица Лель призналась, что ее дочь хочет стать стоматологом

Певица Катя Лель рассказала, что ее дочь планирует освоить профессию стоматолога, сообщает KP.RU. Сейчас она сдает выпускные экзамены.

Жду, когда моя доченька сдаст экзамены, уже выпускной у нас, 11-й класс, и ЕГЭ сейчас. Уже завтра будет второй экзамен — и поступление в медицинский. На стоматолога… Это ее выбор. Поэтому я жду, как это все произойдет, и мы обязательно полетим куда-нибудь, — рассказала Лель.

Певица подчеркнула, что никак не влияла на выбор профессии дочери. По ее словам, она готова оплатить дальнейшее обучение дочери в случае, если та не поступит на бюджет.

Ранее актер Михаил Полицеймако рассказал, что двое его старших детей решили продолжить династию и выбрать актерскую карьеру. Он отметил, что еще одна из его дочерей планирует стать юристом.