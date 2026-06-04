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04 июня 2026 в 12:00

Матвиенко предложила создать правильный «клуб миллионеров»

Матвиенко предложила создать клуб миллионеров для заботы о семьях с детьми в РФ

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ПМЭФ предложила создать так называемый клуб миллионеров из предприятий, которые заботятся о семьях с детьми. Она напомнила, что в России свыше сотни компаний выплачивают миллион рублей за рождение первого ребенка, передает NEWS.ru.

Давайте создадим клуб миллионеров, но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а клуб миллионеров тех, кто заботится о семьях. И входной билет в этот клуб — всего миллион рублей на каждого ребенка, — подчеркнула председатель СФ.

Ранее депутат Каплан Панеш сообщил, что российские вузы обязаны выделять более 10% бюджетных мест для детей участников специальной военной операции. Кроме того, по его словам, таким абитуриентам доступна программа бесплатного обучения на подготовительных отделениях федеральных учреждений.

До этого стало известно, что власти России разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку машины для многодетных семей. Новые правила расчета утильсбора затронули такие семьи, поскольку они часто пользуются большими автомобилями.

Общество
Россия
ПМЭФ
Валентина Матвиенко
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