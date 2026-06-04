В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО

Российские вузы обязаны выделять более 10% бюджетных мест для детей участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Кроме того, по его словам, таким абитуриентам доступна программа бесплатного обучения в подготовительных отделениях федеральных учреждений.

В разгар приемной кампании важно напомнить семьям участников специальной военной операции о тех льготах, которые государство предоставило их детям при поступлении в вузы. Речь идет не просто о поблажках, а о реальной заботе о тех, чьи отцы рискуют жизнью на фронте. Каждый вуз обязан выделять не менее 10% бюджетных мест для приема детей участников СВО, Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, и некоторых других категорий. Зачисление в рамках этой квоты проводится на приоритетном этапе, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что дети Героев России и тех, кто погиб или получил серьезные ранения, могут поступать в учебные заведения без вступительных экзаменов. По словам депутата, им нужно лишь предоставить аттестат и сдать профильный экзамен, если это предусмотрено учебной программой.

Даже если абитуриент не прошел по отдельной квоте, он сохраняет преимущество перед другими поступающими с равным количеством баллов в рамках общего конкурса. Кроме того, участники СВО и их дети имеют право на бесплатное обучение в подготовительных отделениях федеральных вузов за счет средств федерального бюджета. Важно знать, что право на отдельную квоту не сгорает, если человек участвует и в других конкурсах. Можно одновременно подать документы и на целевое обучение, и на общие места, — добавил Панеш.

Ранее депутат Госдумы Илья Вольфсон заявил, что с 5 июня в России вступит в силу новая трудовая льгота для семей участников СВО. По его словам, родители и совершеннолетние дети раненых военнослужащих смогут брать отпуск одновременно с ними.