ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 11:44

В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО

Депутат Панеш: вузы обязаны выделять от 10% бюджетных мест для детей бойцов СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские вузы обязаны выделять более 10% бюджетных мест для детей участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Кроме того, по его словам, таким абитуриентам доступна программа бесплатного обучения в подготовительных отделениях федеральных учреждений.

В разгар приемной кампании важно напомнить семьям участников специальной военной операции о тех льготах, которые государство предоставило их детям при поступлении в вузы. Речь идет не просто о поблажках, а о реальной заботе о тех, чьи отцы рискуют жизнью на фронте. Каждый вуз обязан выделять не менее 10% бюджетных мест для приема детей участников СВО, Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, и некоторых других категорий. Зачисление в рамках этой квоты проводится на приоритетном этапе, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что дети Героев России и тех, кто погиб или получил серьезные ранения, могут поступать в учебные заведения без вступительных экзаменов. По словам депутата, им нужно лишь предоставить аттестат и сдать профильный экзамен, если это предусмотрено учебной программой.

Даже если абитуриент не прошел по отдельной квоте, он сохраняет преимущество перед другими поступающими с равным количеством баллов в рамках общего конкурса. Кроме того, участники СВО и их дети имеют право на бесплатное обучение в подготовительных отделениях федеральных вузов за счет средств федерального бюджета. Важно знать, что право на отдельную квоту не сгорает, если человек участвует и в других конкурсах. Можно одновременно подать документы и на целевое обучение, и на общие места, — добавил Панеш.

Ранее депутат Госдумы Илья Вольфсон заявил, что с 5 июня в России вступит в силу новая трудовая льгота для семей участников СВО. По его словам, родители и совершеннолетние дети раненых военнослужащих смогут брать отпуск одновременно с ними.

Власть
вузы
абитуриенты
льготы
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы
Мужчина жестко швырнул ребенка головой о качели
Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло
Глава ФМБА раскрыла роль ИИ при создании вакцин от рака
На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС
Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России взяли под контроль важный узел обороны
Матвиенко предложила создать правильный «клуб миллионеров»
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.