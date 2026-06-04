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04 июня 2026 в 12:40

Силуанов рассказал о плане России на случай, если «шарахнет»

Силуанов: у России уже выработалось противоядие на случай новых потрясений

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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У России есть свое противоядие на случай новых потрясений, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. По словам главы ведомства, которые передает корреспондент NEWS.ru, власти используют Фонд национального благосостояния при необходимости, а в благоприятные периоды накапливают его.

У нас постоянно шарахает, Андрей Михайлович. И у нас уже к этому, мне кажется, выработалось определенное противоядие. Это первое. Второе, вы говорите, ФНБ сократился, но мы для этого, собственно, его и создавали. В тучные годы накапливаем, в те годы, когда требуется — используем, — отметил Силуанов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономике России будет сложно расти без новых источников на рынке труда. Так он ответил на вопрос об исчерпании резервов для роста экономики. По словам Решетникова, исчерпание резервов для роста экономики ставит под вопрос устойчивое развитие.

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