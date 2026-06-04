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04 июня 2026 в 12:39

ФМБА начнет исследование вакцины против одной опасной инфекции

Глава ФМБА Скворцова: в России начнут исследовать вакцину против лихорадки денге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральное медико-биологическое агентство начнет исследование вакцины против лихорадки денге, заявила в беседе с RT глава ФМБА Вероника Скворцова. Она отметила, что в регионах Азии и Австралии эта опасная инфекция до сих пор достаточно распространена.

Сегодня мы получили разрешение на клиническое исследование новой, инновационной вакцины против лихорадки денге, сделанной на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин. На доклинической стадии, на экспериментальных животных, они показали хорошую переносимость, отсутствие так называемого ADE, эффекта усиления инфекции. И, самое главное, хороший защитный иммунитет, что позволяет нам надеяться на то, что мы подтвердим эти данные в клинических исследованиях, — отметила Скворцова.

Ранее Скворцова заявила, что искусственный интеллект помогает находить мутации в геноме человека для создания вакцин от рака. По ее словам, полная разработка вакцины занимает в среднем около 50 дней.

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