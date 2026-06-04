Глава ФМБА раскрыла роль ИИ при создании вакцин от рака Глава ФМБА Скворцова: ИИ помогает находить мутации для создания вакцин от рака

Искусственный интеллект помогает находить мутации в геноме человека для создания вакцин от рака, заявила в беседе с RT руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее словам, полная разработка вакцины занимает в среднем около 50 дней.

Фактически мы используем прогностические вычислительные алгоритмы на основе методов машинного обучения. За материал мы берем результаты секвенирования РНК опухоли человека и его крови, и, оценивая различия между геномом самого человека и геномом его опухоли, мы находим данные мутации. Это первый шаг, — рассказала Скворцова.

При этом специалисты в любом случае анализируют окончательные результата исследования вручную. Именно поэтому вакцина против рака создается 42 дня и тестируется еще в течение семи суток, пояснила глава ФМБА.

Ранее молекулярный биолог академик РАН Петр Чумаков рассказал, что российские ученые ведут активную разработку сразу двух типов инновационных вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями. Он пояснил, что специалисты создают как онколитическую вакцину на основе вирусов, так и препарат на базе мРНК-технологий.