В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы

В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы Толмачев назвал проект США о помощи Украине соучастием в преступлении против РФ

Проект США о помощи Украине является соучастием в преступлениях против РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, одобрение конгрессом вопроса о рассмотрении пакета помощи выглядит особенно цинично на фоне трагедии в Старобельске и утренней атаки на пригородную электричку в Крыму.

На фоне новостей об утренней атаке на пригородную электричку в Крыму и неутихающей боли после трагедии в Старобельске одобрение Конгрессом США вопроса о рассмотрении пакета помощи Украине выглядит едва ли не соучастием в преступлениях. При этом важно отметить, что перевес на стороне тех, кто голосовал за пакет, составил всего 14 голосов. Мнения разделились почти поровну, разница очень мала. Это позволяет думать, что поддержка киевского режима, безвозвратная отправка денег на пропитанную коррупцией Украину и осложнение отношений с РФ для многих конгрессменов и значительной части населения США выглядит, мягко говоря, непривлекательно, — сказал Толмачев.

Он добавил, что парламентарии продолжат наблюдать за дальнейшей судьбой законопроекта. По словам депутата, не исключено, что документ еще претерпит значительные изменения.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила вынесение на рассмотрение законопроекта, предусматривающего помощь Украине и санкции против России. По итогам голосования инициативу поддержали 218 законодателей.